Погода на Ямале на 23 сентября: снова дожди

Погода на Ямале на 23 сентября. Фото: Вера Зенина

В четверг, 23 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +6, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 5-9м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.