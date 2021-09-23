Погода на Ямале на 23 сентября: снова дожди

Погода на Ямале на 23 сентября.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 23 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +6, ночью +2. Ветер 4-6 м/с.
Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.
Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 5-9м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.