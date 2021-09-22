Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершается благоустройство придомовых территорий. Так, у дома №20 по ул. Арктическая подготовлены внутридворовые проезды и территория для организации стоянки. На сегодняшний день подрядчик приступил к укладке асфальтобетонного покрытия. Рядом с парковкой будет располагаться современная детская площадка, под которую сделано основание. Сейчас ожидается поставка игрового оборудования.

Благоустройство дворов включают в себя ремонт проездов с укладкой асфальта, обустройство бордюров и тротуаров, установку урн и замену источников освещения.

Отметим, что с начала сезона из 19 дворов, где планировался ремонт, полностью отремонтированы четыре: по ул. Совхозная, д. 8; ул. Почтовая, д. 2; Гаврюшина, д. 17; Свердлова, д. 40а. На остальных территориях работы выполнены на 95%, также идет приемка.

Отметим, что работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».