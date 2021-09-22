Смертельно раненый житель Тольки продолжил пить алкоголь после удара ножом: он скончался

Смертельно раненый житель Тольки продолжил распивать алкоголь после удара ножом: он скончался Фото: Ольга Крыльцова

В Красноселькупском районе возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. По данным следствия, происшествие случилось в селе Толька 13 сентября.

- Было установлено, что обвиняемый пришел в гости к свои родственникам, где планировалось застолье. В ходе праздника, он нанес хозяину дома удар ножом в область предплечья, повредив лучевую артерию. После инцидента распитие спиртного в компании продолжилось, а раненный мужчина, не обратившийся за медицинской помощью, скончался к утру от кровопотери, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В свою очередь участники застолья, обнаружив утром безжизненное тело, предприняли попытку скрыть преступление, а затем покинули место происшествия. Тело обнаружил зашедший в дом односельчанин, он же и позвонил в полицию.

Что касается злоумышленника, ранее он был уже трижды судим за совершение особо тяжких преступлений против личности. Сейчас северянин находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.