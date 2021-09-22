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Общество22 сентября 2021 14:14

В Ноябрьске открытие детсада «Колокольчик» затянулось из-за ошибки подрядчика

Работы должны завершиться в сентябре
Марина Прохорова
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В Ноябрьске открытие детсада «Колокольчик» затянулось из-за ошибки подрядчика

В Ноябрьске открытие детсада «Колокольчик» затянулось из-за ошибки подрядчика

Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска все чаще задаются в соцсети вопросом: когда уже откроют детский сад «Колокольчик»? Ранее сообщалось, что в учреждении идет капремонт кровли, но в ходе работ неожиданно произошла протечка.

- Подрядчик, выполняющий ремонт кровли в детских садах «Колокольчик» и «Росинка», допустил нарушения при проведении работ. В настоящее время подрядная организация завершает устранение последствий протечек. Работы должны завершиться в конце сентября 2021 года, - пояснили в администрации Ноябрьска.

Отметим, что изначально сдать объект хотели в конце августа, сообщает «Нур 24».