В Ноябрьске открытие детсада «Колокольчик» затянулось из-за ошибки подрядчика Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска все чаще задаются в соцсети вопросом: когда уже откроют детский сад «Колокольчик»? Ранее сообщалось, что в учреждении идет капремонт кровли, но в ходе работ неожиданно произошла протечка.

- Подрядчик, выполняющий ремонт кровли в детских садах «Колокольчик» и «Росинка», допустил нарушения при проведении работ. В настоящее время подрядная организация завершает устранение последствий протечек. Работы должны завершиться в конце сентября 2021 года, - пояснили в администрации Ноябрьска.

Отметим, что изначально сдать объект хотели в конце августа, сообщает «Нур 24».