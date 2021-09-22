На Ямале расширят возможности использования регионального маткапитала для сельских жителей

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

На Ямале расширят возможности использования регионального материнского капитала. Об этом сообщила Председатель Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

- Это один из вопросов, который сегодня рассмотрели на заседании Комитета по социальной политике. В первую очередь поправки вносятся в интересах жителей сельских районов, у которых нет возможности прибрести жилье в капитальном исполнении, как того требует Закон. Предлагается снять это ограничение и разрешить семьям направлять средства материнского капитала на покупку и индивидуальное строительство дома исходя из своих возможностей и условий местности, - рассказала Надежда Гудкова.

Также она уточнила, что с начала этого года окружной материнский капитал получили 1 200 человек на общую сумму в 476 миллионов рублей.