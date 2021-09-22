Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 сентября 2021 года увеличилось на 93 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 684.

Из общего числа болеющих 525 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 53 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 676 человек.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 363. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 88 заражений COVID-19, за весь период - 42 321.

Выздоровели за последние сутки 109 человек, с начала пандемии - 47 875.

За последние сутки в России выявлено 19 706 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 351 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 353 557 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 16 102 человека, с начала пандемии - 6 542 213. Также за сутки зафиксировано 817 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 200 625 человек.