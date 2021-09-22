В Ноябрьске из-за забитой ливневки залило территорию возле Казачьего рынка

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Жители Ноябрьска бьют тревогу из-за забитой ливневки, идущей от озера за Казачьим рынком. Пост об этом появился в одном из городских пабликов 21 сентября. Его автор напрямую обратился к администрации, прося разобраться с проблемой.

- Уважаемая администрация, кто отвечает за очистку ливневки, проходящей от озера, куда стекает вся вода с города, за Казачьим рынком? Половина трубы просто забита, вода течет самопроизвольно через лес, - написал горожанин.

На фото, которые приложил автор, видно затопленную территорию.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

В комментариях горожане поддержали земляка в его беспокойстве, добавив, что если не принять меры, то вода будет собираться на базаре и открытом рынке, из-за чего случится потоп.На фото, которые приложил автор, видно затопленную территорию.

Позже на пост отреагировали представители администрации. Они сообщили, что специалисты дирекции единого заказчика выедут и обследуют территорию. Результаты станут известны в течение трех дней.