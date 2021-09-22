В Шурышкарском районе открылся дискуссионный клуб для творческих личностей

Фото: администрация Шурышкарского района

В Мужах начал работу дискуссионный клуб «Истомия». Он объединит творческих жителей муниципалитета и станет местом, где креативные идеи и проекты шурышкарцев оценят по достоинству. Сейчас его большую часть составляют писатели.

- Пока в состав объединения вошли десять авторов произведений практически из всех поселений района. В дальнейшем хотим привлечь к работе клуба как можно больше творческих личностей. Это могут быть художники, поэты, писатели, декламаторы, певцы и музыканты, - рассказал секретарь объединения Марина Рочева.

Кстати, в основу названия легло имя писателя Ивана Истомина. Также это принадлежность к территории, где он родился.

Встречи будут проходить в различных форматах, но под одним названием «Истоминские пятницы». На первой из них авторы представили поэтические произведения, литературные переводы, а также почтили память Ивана Григорьевича Истомина.