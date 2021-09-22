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Происшествия22 сентября 2021 10:04

Приняв мошенника за полицейского, ноябрянка лишилась 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Приняв мошенника за полицейского, ноябрянка лишилась 800 тысяч рублей

Приняв мошенника за полицейского, ноябрянка лишилась 800 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась 26-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

- Было установлено, что потерпевшей позвонил некий человек, представившийся сотрудником полиции. Далее он сообщил, что от имени горожанки была подана заявка на оформление кредита. Также он пояснил, что с потерпевшей свяжется сотрудница банка, которой необходимо доверять и выполнить все ее рекомендации, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Позвонившая лжесотрудница объяснила ноябрянке, что ей необходимо оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Не заподозрив обмана, женщина выполнила все указания, лишившись 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».