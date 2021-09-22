Ямал и Алтай будут сотрудничать в сфере развития туризма и культуры

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел двусторонние переговоры с главой республики Алтай Олегом Хорохординым, а также подписал соглашение о сотрудничестве между регионами. В частности, речь идет о сферах туризма и культуры: запланировано проведение гастролей коллективов, выставок и дней культуры каждого из субъектов на территории партнерского региона.

- Наши регионы многое объединяет, несмотря на расстояние в тысячи километров. Важнейшую роль для наших субъектов играют культура и традиции коренных народов, которые живут на этой земле многие годы. В этой сфере между нами уже идет обмен опытом, который станет еще более плотным. Республика динамично развивается: в первую очередь, в области туризма, что актуально для ямальцев, традиционно наши жители активно выезжают в другие регионы в отпуска. На повестке в связи с этим должны быть транспортные вопросы, чтобы добраться до республики из нашего региона можно было комфортно, - озвучил Дмитрий Артюхов.

В свою очередь Олег Хорохордин подчеркнул, что подписание соглашения - это важный шаг в развитии многих направлений сотрудничества, среди которых - туризм, экспорт сельхозпродукции и многое другое.

Также в соглашении были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, создания условий для привлечения инвестиций и взаимной поддержки местных товаропроизводителей.