В Муравленко проверила готовность жилых домов к отопительному сезону: есть нарушения

Прокуратура Муравленко проверила готовность многоквартирных домов к отопительному сезону Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко обнаружила многочисленные нарушения при проверке готовности жилых домов к отопительному сезону.

- В ходе выездной проверки было обследовано 15 многоквартирных домов, в которых установлены многочисленные нарушения, а именно: повреждение утеплителя на чердаке; во время отопительного сезона открыты двери входных групп, сломаны доводчики; в подъездах не работает система отопления; не утеплена система водоснабжения, отопления и канализации, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес управляющих организации представления об устранении нарушений закона. В настоящее время часть их них устранена. Ситуация находится на контроле ведомства.