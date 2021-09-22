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Общество22 сентября 2021 8:49

В Муравленко проверила готовность жилых домов к отопительному сезону: есть нарушения

Ситуация находится на контроле прокуратуры
Марина Прохорова
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Прокуратура Муравленко проверила готовность многоквартирных домов к отопительному сезону

Прокуратура Муравленко проверила готовность многоквартирных домов к отопительному сезону

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко обнаружила многочисленные нарушения при проверке готовности жилых домов к отопительному сезону.

- В ходе выездной проверки было обследовано 15 многоквартирных домов, в которых установлены многочисленные нарушения, а именно: повреждение утеплителя на чердаке; во время отопительного сезона открыты двери входных групп, сломаны доводчики; в подъездах не работает система отопления; не утеплена система водоснабжения, отопления и канализации, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес управляющих организации представления об устранении нарушений закона. В настоящее время часть их них устранена. Ситуация находится на контроле ведомства.