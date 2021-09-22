На территории тазовской школы появится спортивный городок с полосой препятствий

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Тазовская прокуратура добилась того, чтобы на территории школы, расположенной в райцентре, появился спортивный городок с элементами полосы препятствий. Данное требование было выдвинуто в связи с тем, что ведомство обнаружило нарушения в части военно-патриотического воспитания обучающихся.

- Установлено, что на территории учреждения не оборудован спортивный городок с элементами полосы препятствий, из-за чего ученики не проходят подготовку по основам военной службы в соответствии с государственными стандартами, при проведении урока ОБЖ, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, которое не было удовлетворено. Тогда прокурор направил в суд иск с соответствующими требованиями.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролируется ведомством.