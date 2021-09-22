Житель Камчатки, прилетевший в Салехард для сбыта наркотиков, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 32-летнего жителя Петропаловска-Камчатского, который собирался сбыть на территории города крупную партию наркотиков.

- Установлено, что в мае 2021 мужчина начал работать закладчиком наркотиков в родном городе, а в июне он прилетел в Салехард для продолжения деятельности. Всего мужчина собирался реализовать более 100 граммов наркотиков, но был задержан полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

После этого на злоумышленника завели уголовное дело по 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). В итоге суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.