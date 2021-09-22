Тарко-Салинская больница получила оборудование для диагностики заболеваний сердца и ЖКТ

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В Тарко-Салинскую ЦРБ поступило дополнительное оборудование для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также обследования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Для последних был закуплен специальный комплекс «Кардиотехника», предназначенный для суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления. Кроме того, в распоряжение врачей также появились три регистратора для Холтеровского мониторинга ЭКГ.

А для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта медики теперь применяют гастровидеоскоп высокого класса «OLYMPUS-АЗИМУТ-NDS». Он позволяет обследовать верхний отдел желудочно-кишечного тракта, включая пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку.

Отметим, что оборудование в районную больницу приобретено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».