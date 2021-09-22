На Ямале более 300 старшеклассников получат образовательные сертификаты

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей назвал имена старшеклассников, которые стали обладателями грантов от губернатора. В результате конкурсного отбора улучшить свои знания по математике, физике, информатике и химии смогут 325 школьников.

Напоминаем, что система индивидуальной работы со старшеклассниками создана по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. В регионе заинтересованы, чтобы выпускники поступали в лучшие вузы страны, а после получения образования возвращались работать на Ямал.

- Каждый образовательный сертификат номиналом в 81 тысячу рублей даст возможность одаренным ребятам, в том числе из удаленных территорий Ямала, обучаться у сильнейших преподавателей страны из профильных вузов, - рассказал заместитель директора центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО Дмитрий Молоков.

Претендовать на получение образовательных сертификатов могли ученики 10 и 11 классов. При отборе конкурсная комиссия отдала приоритет ребятам, которые уже имели достижения в освоении точных наук.

Отметим, что самыми активными при подаче заявок оказались школьники Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надымского района.