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Общество22 сентября 2021 6:44

На Ямале более 300 старшеклассников получат образовательные сертификаты

Ребята смогут улучшить свои знания по точным наукам
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей назвал имена старшеклассников, которые стали обладателями грантов от губернатора. В результате конкурсного отбора улучшить свои знания по математике, физике, информатике и химии смогут 325 школьников.

Напоминаем, что система индивидуальной работы со старшеклассниками создана по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. В регионе заинтересованы, чтобы выпускники поступали в лучшие вузы страны, а после получения образования возвращались работать на Ямал.

- Каждый образовательный сертификат номиналом в 81 тысячу рублей даст возможность одаренным ребятам, в том числе из удаленных территорий Ямала, обучаться у сильнейших преподавателей страны из профильных вузов, - рассказал заместитель директора центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО Дмитрий Молоков.

Претендовать на получение образовательных сертификатов могли ученики 10 и 11 классов. При отборе конкурсная комиссия отдала приоритет ребятам, которые уже имели достижения в освоении точных наук.

Отметим, что самыми активными при подаче заявок оказались школьники Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надымского района.