Все населенные пункты Шурышкарского района полностью обеспечены углем к зиме

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В села Шурышкарского района доставили девять с половиной тысяч тонн дизельного топлива и 18 тысяч тонн каменного угля. Отметим, что план по поставке последнего выполнен на 100%. Последние две недели интенсивные поставки шли в Мужи и Горки.

- В районную столицу завезли восемь тысяч тонн угля, в Овгорт и Горки - по три тысячи тонн. Еще 1 300 тонн угля привезли в Шурышкары, тысячу - в Лопхари, 650 и 700 тонн - в Азовы и Питляр соответственно, - рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Также он сообщил, что продолжаются поставки газового конденсата и дизельного топлива. Все идет в соответствии с графиком. План будет выполнен до середины октября, когда на реках завершится пассажирская и грузовая навигация.