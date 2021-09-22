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На Ямале сразу семь медучреждений получили оборудование для диагностических исследований. Его можно применять в педиатрии, кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии и урологии.

Так, УЗИ экспертного класса доставили в больницы Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, Лабытнанги и Салехарда. Врачи уже прошли обучение для работы на новой технике и приступили к выполнению исследований.

В Губкинской больнице аппараты установили в поликлинике, терапевтическом отделении и реанимации. В Ноябрьской и Новоуренгойской больницах аппараты пополнили оснащение отделений ультразвуковой диагностики, а в Муравленко обследования будут проводиться во взрослой поликлинике. В Салехардской окружной больнице аппараты УЗИ распределили в отделение функциональной диагностики.

- С 1 января этого года в округе действует программа модернизации первичного звена. Она предусматривает обновление материально-технической базы медицинских организаций. Сегодня в больницы региона уже поступил 21 аппарат ультразвуковой диагностики. В ближайшее время ожидается поставка еще 12 стационарных и 14 портативных аппаратов, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.