Школьники Салехарда могут рассказать о своем опыте общения в соцсетях

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начался прием работ на окружной конкурс эссе по теме «Мой опыт общения в социальных сетях» для подростков от 14 до 17 лет.

Заявки принимаются до 15 ноября по адресу: ул. Республики, д. 72, кабинет №409. Также их можно отправить по электронной почте: sobranieavanao.ru.

Победителей определят с 16 ноября по 6 декабря, а награждение состоится до 20 декабря.

Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте Законодательного Собрания автономного округа.