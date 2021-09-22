В Муравленко пьяный рецидивист отправится на обязательные работы за оскорбление полицейского Фото: Вера Зенина

В Муравленко осудили местного жителя, обвиняемого в оскорблении сотрудника полиции. Все началось в январе 2021 года, когда в дежурную часть позвонила женщина, сообщившая, что мужчина, с которым она живет, держит в руках нож и грозится ее убить.

- По указанному адресу тут же прибыл участковый уполномоченный полиции. Там он встретил ранее судимого пьяного гражданина. Недовольный вызовом полицейского и не желая выполнять его законные требования, он начал высказывать оскорбления в адрес сотрудника, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». А 7 сентября суд приговорил его к обязательным работам сроком на 120 часов.