Погода на Ямале на 22 сентября: до +7 градусов

Погода на Ямале на 22 сентября. Фото: Вера Зенина

В среду, 22 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +5. Ветер 4-7 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +2, ночью 0. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +1, ночью -1. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +1, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 6-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.