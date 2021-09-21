В Ямальском районе пьяный рецидивист убил приятеля стеклянной бутылкой Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении.

Все началось 17 сентября, когда жители дома по улице Школьная (село Новый Порт) обнаружили в подъезде своего дома труп мужчины 1989 года рождения. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- Было установлено, что накануне погибший распивал алкоголь в компании неоднократно судимого жителя поселка. Далее между односельчанами возник конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина ударил обидчика по голове стеклянной бутылкой, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.