В Салехарде вручили главный приз викторины «Уютный Ямал» - автомобиль

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стал известен обладатель автомобиля Renault Logan - главного приза викторины «Уютный Ямал». Машину получила индивидуальный предприниматель Татьяна Нестерова. Сегодня, 21 сентября, ей в торжественной обстановке вручили ключи от ценного подарка.

- Меня переполняют эмоции, просто нет слов! Сначала, когда пришло смс-сообщение, я не поверила, думала - розыгрыш, а потом мне перезвонили и подтвердили, что мы с семьей выиграли главный приз викторины. Я впервые в жизни выигрываю такой ценный приз, - делится своими эмоциями Татьяна Нестерова.

Напоминаем, что выдача призов победителям викторины проходит по адресу: ул. Сандалова, 2 (МБИУ «Северный ветер») в будние дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 3-73-55, 3-73-32, 3-73-69.