Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале благоустраивают территорию возле озера Окуневое. По словам главы города Антона Колодина, это будет местом, которое понравится и детям, и взрослым.

На сегодняшний день там установлено спортивное оборудование и игровой комплекс, постелено резиновое покрытие, завезены опоры освещения, установлены винтовые сваи под устройство беседок и выполнена укладка кабеля под опоры освещения.

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Однако впереди еще много работы. Осталось подготовить основание под асфальтобетонную смесь на парковке, уложить брусчатку под пешеходные дорожки, установить скамейки, гриль-беседки и провести видеонаблюдение.

Таким образом, комплекс будет включать три зоны: парковочную, игровую и спортивную. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».