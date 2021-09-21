Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Краснодар. Летать в этом направлении самолеты начнут с 3 октября дважды в неделю (по средам и воскресеньям). Доставлять пассажиров будут воздушные суда Airbus A320, время в пути составит около пяти часов.

Напоминаем, что помимо «Аэрофлота», полеты из газовой столицы в Краснодар продолжает выполнять авиакомпания «Ямал». В расписании перевозчика три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Перелеты осуществляются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, время в пути также составляет пять часов.

Таким образом, количество рейсов в Краснодар из крупнейшего аэропорта Ямала увеличивается до пяти в неделю.

Ознакомиться с расписание новоуренгойского аэропорта можно на официальном сайте в разделе «Расписание». Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайтах перевозчиков, а также в авиакассах.