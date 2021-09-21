В Салехарде площадь у здания «Сияние Севера» украсят клены и пирамидальные тополя

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде вдоль площади у здания «Сияние Севера» высадили 16 сибирских елей. Высота деревьев примерно 2-2,5 метра, а привезены они из питомника, который находится в Пермском крае.

В ближайшее время озеленение сквера будет продолжено. Подрядчик высадит еще шесть саженцев клена Гиннала, шесть штук клена Роял Ред и девять пирамидальных тополей. Деревья привезут из питомника в Московской области.

Напоминаем, что территорию благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас там установлена конструкция «Северное сияние», подсветка которой в темное время суток воспроизводит переливы этого природного явления. Также обновлено световое оборудование и тротуар, выполнено выравнивание территории и уложена новая тротуарная плитка. Кроме того, летом отремонтировали и само здание.