Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 сентября 2021 года увеличилось на 92 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 591.

Из общего числа болеющих 531 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 58 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 673 человека.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 358. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 87 заражений COVID-19, за весь период - 42 233.

Выздоровели за последние сутки 84 человека, с начала пандемии - 47 796.

За последние сутки в России выявлено 19 179 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 351 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрирован 7 313 851 случай в 85 регионах. Излечились от коронавируса 15 437 человек, с начала пандемии - 6 526 111. Также за сутки зафиксировано 812 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 199 808 человек.