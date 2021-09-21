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Общество21 сентября 2021 11:47

После вмешательства прокуратуры в Новом Уренгое установят забор вокруг школы №8

Ход работ находится на контроле ведомства
Марина Прохорова
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После вмешательства прокуратуры в Новом Уренгое установят забор вокруг школы №8

После вмешательства прокуратуры в Новом Уренгое установят забор вокруг школы №8

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила нарушения в деятельности МБОУ «Средняя школа № 8». Оказалось, что на территории образовательного учреждения отсутствуют ограждение и ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

- Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав учащихся на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Кроме того, на территорию и в помещение школы могут проникнуть посторонние лица, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием устранить нарушения.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав руководство школы установить забор и ворота. На данный момент исполнение решения суда контролируется прокуратурой.