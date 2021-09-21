После вмешательства прокуратуры в Новом Уренгое установят забор вокруг школы №8 Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила нарушения в деятельности МБОУ «Средняя школа № 8». Оказалось, что на территории образовательного учреждения отсутствуют ограждение и ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

- Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав учащихся на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Кроме того, на территорию и в помещение школы могут проникнуть посторонние лица, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием устранить нарушения.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав руководство школы установить забор и ворота. На данный момент исполнение решения суда контролируется прокуратурой.