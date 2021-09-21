На Ямале выберут лучший туристический сувенир

Фото: Правительство ЯНАО
В регионе стартовал конкурс «Ямальский сувенир». Принять участие в нем могут индивидуальные предприниматели, самозанятые и юридические лица, зарегистрированные на территории округа. Исключение составляют государственные и муниципальные учреждения.
Сам конкурс проводится в шести номинациях:
- этнографический сувенир - сувенир, отражающий характерные черты быта и культуры коренных малочисленных народов Севера;
- сувенир региона - изделие, презентующее локальные бренды автономного округа;
- сувенир-игрушка - сувенир, отражающий особенности региона;
- гастрономический сувенир - продукция пищевого производства (еда/напитки), отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям и отражающая особенности местного колорита. Также она должна быть изготовленная из местных продуктов, подлежать транспортировке и хранению;
- сувенир события - сувенир, который отражает концепцию туристического события;
- идея сувенира - еще нереализованные, невыпущенные изделия, которые в будущем могут стать готовыми изделиями.
Заявки принимаются до 14 ноября на сайте visityamal. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября. Авторов самых креативных идей ждут денежные премии в размере 50 тысяч рублей.