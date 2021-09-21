На Ямале выберут лучший туристический сувенир

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе стартовал конкурс «Ямальский сувенир». Принять участие в нем могут индивидуальные предприниматели, самозанятые и юридические лица, зарегистрированные на территории округа. Исключение составляют государственные и муниципальные учреждения.

Сам конкурс проводится в шести номинациях:

- этнографический сувенир - сувенир, отражающий характерные черты быта и культуры коренных малочисленных народов Севера;

- сувенир региона - изделие, презентующее локальные бренды автономного округа;

- сувенир-игрушка - сувенир, отражающий особенности региона;

- гастрономический сувенир - продукция пищевого производства (еда/напитки), отвечающая санитарно-эпидемиологическим требованиям и отражающая особенности местного колорита. Также она должна быть изготовленная из местных продуктов, подлежать транспортировке и хранению;

- сувенир события - сувенир, который отражает концепцию туристического события;

- идея сувенира - еще нереализованные, невыпущенные изделия, которые в будущем могут стать готовыми изделиями.

Заявки принимаются до 14 ноября на сайте visityamal. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября. Авторов самых креативных идей ждут денежные премии в размере 50 тысяч рублей.