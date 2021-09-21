Бизнесмен из Салехарда получил крупный штраф за покупку фальшивых документов Фото: Вера Зенина

В Салехарде осудили индивидуального предпринимателя, который предоставил поддельные документы в Ростехнадзор. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы городской прокуратуры.

Все началось в июле прошлого года, когда мужчина заключил договор с другим предпринимателем, по которому был обязан выполнить пусконаладочные работы теплового пункта в здании магазина. Однако документов, которые могли бы подтвердить квалификацию мужчины в этой сфере, у него не было.

- В итоге подсудимый нашел в Интернете объявление, по которому приобрел поддельные протоколы проверки знаний правил работ на объектах теплоснабжения, после чего предъявил их государственному инспектору Ростехнадзора для допуска к эксплуатации теплового пункта, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Оказавшись в суде, мужчина во всем признался и раскаялся. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.