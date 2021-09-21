Тазовская прокуратура наказала подрядчика, затянувшего с поставкой медицинского оборудования
Фото: Ольга Крыльцова
Тазовская прокуратура добилась наказания для организации «М-Технологии», нарушившей сроки поставки медицинского оборудования для Тазовской ЦРБ.
- Вопреки условиям государственного контракта, заключенного между подрядчиком и ГБУЗ «Тазовская ЦРБ», поставка медицинского оборудования для санитарно-эпидемиологических мероприятий была осуществлена со значительным нарушением срока, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.
В связи с этим руководителю предприятия было внесено представление. Кроме того, в отношении организации и ее должностного лица были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).
По результатам их рассмотрения виновным назначены наказания в виде штрафов на сумму более одного миллиона рублей.