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Общество21 сентября 2021 10:24

Тазовская прокуратура наказала подрядчика, затянувшего с поставкой медицинского оборудования

Сумма штрафа составила более миллиона рублей
Марина Прохорова
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Тазовская прокуратура наказала подрядчика, затянувшего с поставкой медицинского оборудования

Тазовская прокуратура наказала подрядчика, затянувшего с поставкой медицинского оборудования

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура добилась наказания для организации «М-Технологии», нарушившей сроки поставки медицинского оборудования для Тазовской ЦРБ.

- Вопреки условиям государственного контракта, заключенного между подрядчиком и ГБУЗ «Тазовская ЦРБ», поставка медицинского оборудования для санитарно-эпидемиологических мероприятий была осуществлена со значительным нарушением срока, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим руководителю предприятия было внесено представление. Кроме того, в отношении организации и ее должностного лица были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).

По результатам их рассмотрения виновным назначены наказания в виде штрафов на сумму более одного миллиона рублей.