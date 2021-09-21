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Общество21 сентября 2021 10:06

Победителей викторины «Уютный Ямал» ищет специальный чат-бот

Необходимо ввести номер отрывного талона
Марина Прохорова
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Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Для северян, принявших участие в викторине «Уютный Ямал», разработали специальный чат-бот, функционирующий в Telegram. С его помощью можно узнать победителей розыгрыша. Для этого необходимо ввести номер отрывного талона, после чего за несколько секунд придет ответ - выиграли вы что-нибудь во время викторины или нет.

Кроме того, узнать, получили ли вы какой-то подарок можно в личном кабинете на портале «Живем на Севере». Также организаторы должны прислать уведомление на электронную почту, указанную на этом сайте. Кроме того, все победителям придет СМС на телефонный номер.

Напоминаем, что среди призов - автомобили, гаджеты, велосипеды и сувениры.