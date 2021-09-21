Победителей викторины «Уютный Ямал» ищет специальный чат-бот

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Для северян, принявших участие в викторине «Уютный Ямал», разработали специальный чат-бот, функционирующий в Telegram. С его помощью можно узнать победителей розыгрыша. Для этого необходимо ввести номер отрывного талона, после чего за несколько секунд придет ответ - выиграли вы что-нибудь во время викторины или нет.

Кроме того, узнать, получили ли вы какой-то подарок можно в личном кабинете на портале «Живем на Севере». Также организаторы должны прислать уведомление на электронную почту, указанную на этом сайте. Кроме того, все победителям придет СМС на телефонный номер.

Напоминаем, что среди призов - автомобили, гаджеты, велосипеды и сувениры.