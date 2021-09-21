Фото: администрация Салехарда

Салехард готов присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде».

- Уже завтра, 22 сентября, мы призываем всех горожан пересесть на двухколесный транспорт и добраться на нем до своего места работы или учебы, - сообщили в городской администрации.

Начиная с 2015 года, акция проходит в России два раза в год - 21 мая и 22 сентября. Ее цель - показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городах и населенных пунктах.

Также 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day).