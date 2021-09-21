Житель Ноябрьска лишился машины из-за долгов по коммуналке Фото: Ольга Крыльцова

Житель Ноябрьска лишился машины из-за коммунального долга в несколько сотен тысяч рублей. Арест на имущество неплательщика наложили судебные приставы. Теперь машина будет продана, а вырученные деньги пойдут на оплату счетов за водоснабжение, отопление, электроэнергию и ТКО.

Заявления в суд на злостных неплательщиков подают специалисты ЕРИЦ ЯНАО, которые действуют от имени ресурсоснабжающих организаций. По их словам, за последнее время это четвертая машина в Ноябрьске, «уходящая с молотка» из-за коммунальных долгов.

Отметим, что в течение определенного времени неплательщики могут вернуть арестованное имущество. Для этого им надо погасить коммунальные долги, оплатить исполнительский сбор и покрыть расходы по совершению исполнительных действий.