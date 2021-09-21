Салехардцев старше 14 лет приглашают провести ночь в музее

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

Салехардцев старше 14 лет приглашают принять участие в молодежной акции «Неспящие в музеей». Она пройдет 25 сентября в МВК имени И.С. Шемановского.

Основная идея мероприятия - нестандартный подход к организации досуга и подаче материала для студентов и работающей молодежи города. Напоминаем, что первая акция, собравшая более трехсот человек, успешно прошла в 2020 году и была посвящена юбилею округа.

В программе, рассчитанной с 20:00 до 01.00, предусмотрены площадки на разный вкус: творческие, музыкальные, интеллектуальные, тематические и зоны общения. А в выставочном зале запланировано уже традиционное посвящение в студенты, а также концерт салехардской группы «NEO» и интеллектуальная вечеринка «Эйнштейн Party».

Однако самым знаковым событием акции станет выступление Алексея Юдникова (г. Москва), который представит моноспектакль «Носитель: избранное». Актер пересказывает старые и новые фильмы, при этом отыгрывая, один за всех, психологические подтексты, о которых сам догадался, когда смотрел кино.