В Ноябрьске стартовал окружной слет-соревнование учащихся «Школа безопасности»

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске прошло открытие восемнадцатого окружного слет-соревнования учащихся «Школа безопасности». Он пройдет с 20 по 24 сентября на базе Регионального центра патриотического воспитания.

Принять в нем участие собрались ребята из Нового Уренгоя, Лабытнанги, Красноселькупского, Шурышкарского, Надымского, Приуральского, Тазовского, Ямальского, Пуровского районов и, конечно же, самого Ноябрьска.

Участников ждут следующие испытания: «Маршрут выживания», «Поисково-спасательные работы», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета» и «Комплексное силовое упражнение». Кроме того, команды будут участвовать в творческих конкурсах.

Отметим, что «Школа безопасности» - это вид состязаний, который способствует повышению уровня подготовки юных спасателей и пожарных, выявлению лидерских качеств участников и показывает их умение работать в команде.