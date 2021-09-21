Анна Киклевич назначена заведующей взрослой поликлиникой Тарко-Салинской ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Анна Киклевич назначена на должность заведующего взрослой поликлиникой Тарко-Салинской ЦРБ.

Отметим, что в медучреждении Анна Киклевич трудится с 2009 года в статусе врача-кардиолога. За это время она приобрела большой опыт работы в условиях поликлиники и стационара. Кроме того, получив дополнительную специализацию врача функциональной диагностики, медик отработала по этому направлению пять лет. С марта 2020 года она возглавляла приемное отделение больницы. Также у нее имеется сертификат по организации здравоохранения.

Экс-заведующий поликлиникой Мурад Балабеков приступил к обязанностям заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, в том числе в его обязанности входит контроль качества и безопасности медицинской деятельности.