Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 7:01

Анна Киклевич назначена заведующей взрослой поликлиникой Тарко-Салинской ЦРБ

Она работает в медучреждении с 2009 года
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Анна Киклевич назначена на должность заведующего взрослой поликлиникой Тарко-Салинской ЦРБ.

Отметим, что в медучреждении Анна Киклевич трудится с 2009 года в статусе врача-кардиолога. За это время она приобрела большой опыт работы в условиях поликлиники и стационара. Кроме того, получив дополнительную специализацию врача функциональной диагностики, медик отработала по этому направлению пять лет. С марта 2020 года она возглавляла приемное отделение больницы. Также у нее имеется сертификат по организации здравоохранения.

Экс-заведующий поликлиникой Мурад Балабеков приступил к обязанностям заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, в том числе в его обязанности входит контроль качества и безопасности медицинской деятельности.