Глава Избиркома Андрей Гиберт поблагодарил ямальцев за активное участие в выборах

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале прошла пресс-конференция, посвященная предварительным итогам выборов в регионе. В ходе обсуждений Председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт выразил слова благодарности всем, кто был причастен к этому событию.

- От имени Избирательной комиссии округа выражаю огромную благодарность всем организаторам выборов и участникам избирательных кампаний. Всем, кто оказывал содействие и помощь: представителям государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов, сотрудникам прокуратуры и судов, представителям СМИ, волонтерам и общественным наблюдателям, - сообщил он.

Однако самые искренние слова благодарности Андрей Гиберт выразил членам участковых комиссий, которые стойко выдержали нагрузку многодневного голосования.

- И особая признательность нашим избирателям, которые не остались равнодушными, пришли на участки, несмотря на суровые погодные условия и непростую эпидобстановку, - добавил председатель.