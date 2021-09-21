Погода на Ямале на 21 сентября: к вечеру сильно похолодает

Погода на Ямале на 21 сентября Фото: Вера Зенина

Во вторник, 21 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью 0. Ветер 3-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +2, ночью 0. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +3, ночью 0. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 7-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью +0. Ветер 8-13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.