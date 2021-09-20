В Тарко-Сале жителей двух микрорайонов приглашают обсудить благоустройство территорий

Фото: администрация Пуровского района

Таркосалинцев, проживающих на улице Победы и в микрорайоне Советский, приглашают на встречу, где можно будет поговорить о развитии этих территорий. Также на обсуждении будут присутствовать специалисты профильных ведомств.

Встреча с жителями домов по улице Победы состоится уже в этот вторник, 21 сентября, в 18:30 на площадке перед зданием ООО «ПКОПТ-ННГ».

Жителей микрорайона Советский приглашают на встречу в среду, 22 сентября, в 18:30 на территорию парковки перед молодежным центром «Апельсин».

Напоминаем, что ранее свои предложения по благоустройству уже озвучили жители микрорайонов Комсомольский и Инициатива, позже их рассмотрят специалисты. Затем, на основе общепринятого решения, будут разработаны дизайн-проекты, по которым начнут преображать дворовые территории.