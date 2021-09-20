В Ноябрьске территорию вокруг аварийного жилого дома затопило водой: «настоящая Венеция»

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Один из жителей Ноябрьска выложил в соцсети фото, на которых изображена улица, больше напоминающая далекую Венецию, нежели северный город. Вся территория перед жилым домом затоплена водой, которой не видно конца и края.

- Возле шестой школы построили детскую площадку. Все супер, красиво. Только теперь со всех сторон топит соседний аварийный дом. Невозможно зайти внутрь. Почему эту проблему должны решать жильцы?, - вопрошает анонимный пользователь.

Также автор поста добавил, что фотографии не передают проблему в полном объеме.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В комментариях ноябряне возмутились данной ситуацией, искренне посочувствовав жильцам.

Позже на жалобу отреагировали представители администрации. Они сообщили, что на обустроенной площадке присутствует рабочая ливневка, поэтому проблема заключается в другом.

- Подрядчиком, отвечающим за содержание улично-дорожной сети, будет проверена и при необходимости прочищена ливневка вдоль ул. Космонавтов. А управляющей домом компании ООО «Статус 2», которая также отвечает за содержание придомовой территории, рекомендовано принять меры для того, чтобы жильцы могли беспрепятственно попадать в дом, - добавили в ведомстве.