На Ямале начали фиксировать повторные случаи коронавируса среди непривитых и переболевших Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале начали фиксировать повторные случаи заболевания коронавирусом среди жителей, которые не прошли вакцинацию и перенесли болезнь в период второй волны. По словам медиков, со временем уровень антител снижается и перестает защищать от тяжелого течения и осложнений после болезни. Чтобы вернуть организму защиту, необходимо пройти вакцинацию.

- Сейчас у нас хорошие показатели по формированию коллективного иммунитета - Ямал входит в пятерку субъектов-лидеров. Но важно помнить, что коллективный иммунитет со временем ослабевает. Сейчас стали встречаться случаи повторного заболевания среди невакцинированных и тех, кто перенес болезнь в конце прошлого года, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Мария Захарова.

На данный момент первым компонентом вакцины привито более 175 500 ямальцев, вторым - порядка 170 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 4 тысячи ямальцев.

Также в округе создан достаточный запас вакцины от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании Ямал получил более 260 тысяч доз препаратов.

Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, работающих во всех муниципалитетах Ямала. Записаться можно на портале «Госуслуги», через контакт-центры медучреждений или при личном обращении в регистратуру.