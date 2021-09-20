В Приуральском районе из-за столкновения двух лодок погиб человек

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Приуральском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 12 сентября в акватории реки Малая Обь неподалеку от поселка Тавапогол.

- В результате нарушения правил эксплуатации маломерных судов произошло столкновение двух моторных лодок с пассажирами. В результате происшествия пострадали находившиеся в одной лодке братья: один из мужчин погиб, а второй получил тяжкий вред здоровью. Пассажиры и водитель второй лодки не пострадали, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что оба потерпевших находились в лодке без спасательных жилетов, а принадлежащее им маломерное судно не было зарегистрировано, кроме того, они не имели прав на управление водным транспортом.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.