В Надымском районе пьяный мужчина едва не зарезал своего пасынка Фото: Ольга Крыльцова

В Надымском районе возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. По данным следствия, происшествие случилось 17 сентября около 18:00 в поселке Ягельный.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь под действием алкоголя, затеял ссору со своим 40-летним пасынком. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож, а затем ударил потерпевшего в область шеи, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Однако довести задуманное до конца мужчина не успел, поскольку на место прибыли сотрудники полиции, вызванные очевидцами.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а пострадавший проходит лечение. Расследование уголовного дела продолжается.