АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию новую систему электроснабжения на НПС им. Чепурского-1

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство и ввело в эксплуатацию систему электроснабжения нефтеперекачивающей станции (НПС) им. Чепурского-1 Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Работы проводились в рамках про-граммы технического перевооружения и капитального ремонта акционерного общества в целях повышения показателей надежности энергетического оборудования.

Прежняя система электроснабжения НПС им. Чепурского-1 эксплуатировалась 46 лет, она перестала соответствовать требованиям нормативных документов и типовых проектных решений ПАО «Транснефть».

Работы по модернизации объекта начались в июне 2020 года. В ходе реконструкции системы электроснабжения НПС им. Чепурского-1 было построено новое закрытое распределительное устройство 10 кВ (ЗРУ-10кВ) с современными ячейками комплектного распределительного устройства (КРУ), оборудованными микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики, установлены силовые трансформаторы 10/0,4 кВ сухого исполнения. Выполнена замена трансформаторной подстанции, щитов станции управления, а также дизельной электростанции (ДЭС-630) с соответствующим оборудованием и коммуникациями для аварийного резервирования электроснабжения. Построено 11 мачт освещения и два молниеприемника.

К построенному распределительному устройству подведены четыре новых токопровода 10 кВ. В ходе техперевооружения специалисты проложили кабели с медной жилой и изоляцией из сшитого негорючего полиэтилена. В целях обеспечения энергоэффективности производственных процессов в комплектном распредустройстве установлены показатели контроля качества электроэнергии повышенной точности, также КРУ оснащено оборудованием, за счет которого осуществляется быстродействующий автоматический ввод резервных источников питания.

Все установленное оборудование – российского производства, произведено с учетом современных требований к энергоэффективности и энергосбережению.

Модернизированная система за счет применения современного оборудования дала возможность обеспечить надежное электроснабжение НПС им. Чепурского-1, повысить безопасность и энергоэффективность объекта, бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.