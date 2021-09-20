Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 сентября 2021 года увеличилось на 91 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 91 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 499.

Из общего числа болеющих 550 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 62 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 671 человек.

Также за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 353. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 77 заражений COVID-19, за весь период - 42 146.

Выздоровел за последние сутки 80 человек, с начала пандемии - 47 712.

За последние сутки в России выявлено 19 744 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 465 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 294 672 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 11 992 человека, с начала пандемии - 6 510 674. Также за сутки зафиксировано 778 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 198 996 человек.