Дмитрий Погорелый является главным кандидатом в депутаты Госдумы РФ от Ямала

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале огласили предварительные итоги выборов по одномандатному избирательному округу №225. На данный момент абсолютным лидером является кандидат в депутаты Госдумы РФ от «Единой России» Дмитрий Погорелый. Согласно первым подсчетам, за него отдали голоса 56,2% северян.

Также напоминаем, что на выборах в нижнюю палату российского парламента по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу №225 за мандат в Госдуме боролись политики пяти партий.

Далее за Дмитрием Погорелым идет Иван Вершинин «ЛДПР» - 16,71%, на третьем месте расположилась Елена Кукушкина « КПРФ» - 12,66%, на четвертом оказался Максим Лазарев «Справедливая Россия - За Правду» - 8,11%, а последним стал Андрей Дробот «Родина» -4,43%.

Напоминаем, что всего на выборы пришли 65,83% северян. На данный момент обработано 80% протоколов.

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