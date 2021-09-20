На Ямале огласили предварительные итоги выборов депутатов Госдумы и парламента Тюменской области: лидирует «Единая Россия»

Фото: Избирком ЯНАО

На Ямале подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Тюменской областной Думы и органов местного самоуправления в пяти муниципалитетах.

По данным на 20 сентября, в них приняли участие 65,83% северян. Наибольшую активность проявили жители Красноселькупского района - 91,77%. Далее идет Ямальский район с результатом 89,23%, а прямо за ним расположился Тазовский район - 81,58%.

Менее всего в голосовании участвовали жители Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Кроме того, по предварительным итогам голосования на выборах депутатов в Государственную Думу по единому округу на территории ЯНАО лидируют партии: «Единая Россия» - 69,55%, «ЛДПР»- 13,50% и «КПРФ» - 6,98% (обработано 80 % протоколов).

Фото: Избирком ЯНАО

По предварительным итогам голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы по единому округу на территории ЯНАО лидируют партии: «Единая Россия»: 68,35%, «ЛДПР» - 13,70% и КПРФ - 6,69% (обработано 80 % протоколов).