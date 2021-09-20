В Салехарде торжественно открыли «прокурорскую» аллею, посвященную юбилею ведомства

Фото: Прокуратура ЯНАО

В Салехарде появилась «прокурорская» аллея, посвященной празднованию 300-летия образования ведомства. Занимались ее созданием сами работники прокуратуры во взаимодействии с правительством округа и городской администрацией.

На мероприятии присутствовали прокурор округа Виктор Эпп, а также сотрудники ведомства и заместитель губернатора региона Аркадий Бессонов. В торжественной обстановке они открыли памятную аллею и высадили саженцы ели.

Фото: Прокуратура ЯНАО

- Заложенная аллея - это, прежде всего, дань безграничного уважения к труду ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры России, силами которых сформирована школа прокуроров-профессионалов своего дела, - сообщили в ведомстве.