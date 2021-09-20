Администрация Муравленко выплатит ребенку денежную компенсацию за нападение собаки Фото: Вера Зенина

Администрация Муравленко выплатит ребенку, на которого напала собака, моральную компенсацию. Оказалось, что представители власти не выполняли должным образом свою обязанность по отлову животных, из-за чего на улицах развелось множество бездомных псов.

В результате один из них набросился на ребенка, причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

- Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал взыскать с администрации в его пользу компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд удовлетворил требования гособвинителя, обязав власти выплатить полагающуюся сумму.