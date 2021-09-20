Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарах начали ремонтировать проезд от улиц Уральской до Архангельского. Об этом не раз просили сами жителя, обращаясь к главе района Олегу Попову.

- Выехал на место, чтобы оценить ситуацию. На проезде стоят два многоквартирных дома и продуктовый магазин, поток транспорта и пешеходов там довольно большой, а вот состояние дорожного покрытия трудно было назвать удовлетворительным, - отметил Олег Попов.

Также он сообщил, что ремонт на участке ведется за счет средств, сэкономленных после заключения муниципальных контрактов на дорожные работы.

Таким образом, на участке в 140 метров из плит будет выравнено дорожное покрытие, обустроен слой из щебня и песка и укреплены обочины. А на участке в 115 метров из щебня исправят покрытие при помощи добавления нового материала. Работы завершатся не позднее 12 октября.